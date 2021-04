Kanton Luzern - Unfallserie im Kanton Luzern

Am Mittwoch ereigneten sich im Kanton Luzern gleich drei Verkehrsunfälle. Die Unfallbeteiligten blieben alle unverletzt. Bei Aufräumarbeiten in Ebikon aber erlitt ein Angehöriger der Feuerwehr eine leichte Handverletzung.

1 / 6 Auf der Seeburgstrasse in Luzern stadtauswärts kam ein Autofahrer in einer Linkskurve von der Strasse ab und kam erst auf der Wiese zum Stillstand. Luzerner Polizei Der Fahrausweis wurde ihm abgenommen. Verletzt wurde niemand. Luzerner Polizei Als ein Traktorfahrer auf der Höhe von Rankweg 1 auf der Altbürerstrasse von St. Urban Richtung Altbüron vor einem Fussgänger anhielt, fuhr eine Autofaherin zu stark auf und prallte in das Heck des Traktors. Luzerner Polizei

Darum gehts Am Mittwoch kommt es im Kanton Luzern gleich zu drei Verkehrsunfällen.

Einmal kommt eine 23-jähriger Autofahrer in einer Linkskurve von der Strasse ab. Eine Autofahrerin fährt einem vor dem Fussgängerstreifen wartenden Traktor zu stark auf und prallt ins Heck. Und eine weitere Autofahrerin kam aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse ab.

Die Unfallbeteiligten blieben alle unverletzt. Bei den Aufräumarbeiten in Ebikon erlitt ein Angehöriger der Feuerwehr eine leichte Handverletzung.

Bei den Unfällen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Am Mittwoch, kurz vor 15 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf der Seeburgstrasse in Luzern stadtauswärts, teilt die Luzerner Polizei am Donnerstag mit. In der Linkskurve, der Wartenfluhkurve, geriet das Fahrzeug rechts von der Strasse ab und kam erst auf der Wiese zum Stillstand. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Ein Drogenschnelltest beim 23-jährigen Autofahrer zeigte ein positives Resultat. Er musste sich einer Blut- und Urinprobe unterziehen und sein Führerausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde sichergestellt.

Ungefähr eine Stunde später am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr fuhr ein Traktorfahrer auf der Altbürerstrasse von St. Urban Richtung Altbüron, schreibt die Luzerner Polizei weiter. Auf der Höhe der Liegenschaft Rankweg 1 hielt er sein Gefährt vor dem dortigen Fussgängerstreifen an. Dies bemerkte eine nachfolgende Autofahrerin zu spät und prallte in das Heck des Traktors. Verletzt wurde niemand. Wegen ausgelaufener Flüssigkeiten musste die Strasse durch Angehörige der Feuerwehr Pfaffnau-Roggliswil gereinigt werden.

Am Mittwochabend dann, um 19.45 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf der Schlösslistrasse in Ebikon Richtung Luzern, heisst es in der Mitteilung weiter. Aus noch ungeklärten Gründen kam sie rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam schliesslich mit beiden rechten Rädern im abfallenden Strassenbord zum Stillstand. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt. Zur Sicherung und Bergung des Fahrzeuges wurde die Feuerwehr Ebikon-Dierikon aufgeboten. Bei den Aufräumarbeiten erlitt ein Angehöriger der Feuerwehr eine leichte Handverletzung. Er wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren, so die Luzerner Polizei.

Bei den drei Unfällen entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.