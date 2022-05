EU-Länder genervt : Ungarn fordert für ein Ja zu Ölembargo gegen Russland bis zu 18 Milliarden Euro

Die EU will bei der Abkehr von russischen Energieimporten Einigkeit demonstrieren. Ungarn fordert von der Europäischen Union nun aber Zahlungen in Milliardenhöhe, im Gegenzug für ein Ja zu einem Ölembargo.

Im Streit um das geplante Ölembargo der Europäischen Union gegen Russland ist kein Durchbruch in Sicht: Ungarn machte am Montag bei einem EU-Aussenministertreffen in Brüssel milliardenschwere Hilfen zur Voraussetzung für seine Zustimmung zu dem Importstopp. «Wir sind alle gespannt, wie diese Saga endet», kommentierte der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba die Uneinigkeit trocken. Er nahm als Gast an den Beratungen teil. Die Verhandlungen der EU-Staaten über ein Ölembargo sollten eigentlich bereits vor mehr als einer Woche abgeschlossen werden.