Steigende Corona-Zahlen : Ungarn schliesst ab 1. September die Grenzen

Ausländische Touristen dürfen bald nicht mehr nach Ungarn reisen. Grund sind die steigenden Corona-Fallzahlen.

Lediglich wer ungarischer Staatsbürger ist, sich 14 Tage in Quarantäne begibt und schliesslich zwei negative Covid-19-Tests vorweisen kann, darf über die Grenze.

Die Regierung Ungarns hat sich aufgrund steigender Infektionszahlen zu diesem Schritt entschieden und gab die Massnahme am Freitagnachmittag in Budapest bekannt. Ausländer müssen an der Grenze einen triftigen Grund angeben. Regierungssprecher Gergely Gulyas sagt, die meisten Infektionen seien auf eine Ansteckung im Ausland zurückzuführen.