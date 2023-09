Ungarn: Mann sprengt sich und Polizisten in die Luft

Als diese eintraf, sprengte sich der Mann in die Luft und riss einen Polizisten mit in den Tod.

Ein zur Fahndung ausgeschriebener Mann hat sich in Ungarn beim Versuch seiner Festnahme selbst in die Luft gesprengt und dabei einen Polizisten mit in den Tod gerissen. Der Mann habe am Mittwochabend eine Gasexplosion herbeigeführt, als Beamte der Anti-Terror-Einheit TEK in sein Haus am Rande der Kleinstadt Esztergom, 40 Kilometer nordwestlich von Budapest, eindrangen.