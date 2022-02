Verstösse gegen Rechtsstaatlichkeit – Ungarn und Polen könnten EU-Gelder entzogen werden

Der Europäische Gerichtshof hat eine neue Regelung zur Ahndung von Verstössen gegen die Rechtsstaatlichkeit in EU-Ländern für rechtens erklärt. Die Richter in Luxemburg wiesen am Mittwoch Klagen von Ungarn und Polen ab und machten den Weg für die Anwendung des sogenannten EU-Rechtsstaatsmechanismus frei. Damit dürfen Ländern in schweren Fällen EU-Mittel gekürzt werden.