Homosexualität als Feindbild : Ungarn verabschiedet LGBT-feindliches Gesetz – EU droht nun mit Sanktionen

Gleichgeschlechtlicher Sex und Transsexualität sind Themen, über die Jugendliche in Ungarn künftig nichts mehr erfahren sollen. Nun droht dem Land Ärger mit der EU-Kommission.

Das Gesetz sieht ein Verbot von Büchern, Filmen und anderen «Inhalten» vor, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind, und in denen Sexualität dargestellt wird, die von der heterosexuellen abweicht.

Tausende Menschen haben am 14. Juni 2021 vor dem Parlament in Budapest gegen ein Gesetz demonstriert, das die Informationsrechte und den Schutz von homosexuellen und transsexuellen Jugendlichen einschränkt.

Jetzt will eine EU-Kommission prüfen, ob das Gesetz gegen EU-Recht verstösst.

In Ungarn sollen Minderjährige keinen Zugang mehr zu Informationen über Homosexualität, Transsexualität und Geschlechtsumwandlungen erhalten dürfen. Mit den Stimmen der nationalkonservativen Regierungspartei Fidesz von Viktor Orban und der rechten Jobbik beschloss das Parlament in Budapest am Dienstag ein entsprechendes Gesetz, das Aktivisten als diskriminierend und als Zensur verurteilten. 157 Abgeordnete stimmten dafür, ein Unabhängiger dagegen.