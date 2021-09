«Die Stimmung ist gehässig» - Ungeimpfte bedrängen nach Zertifikats-Entscheid Impf- und Test-Personal

«Viele stehen ungeduldig in der Schlange, immer wieder hört man Leute über den Bundesrat schimpfen.» Das Impfpersonal selbst bekomme auch wütende Bemerkungen ab, sagt Barbara Nef-Manser, die das Impfzentrum in Appenzell-Innerrhoden leitet.

Anfeindung des Pflegepersonals

Barbara Nef-Manser, die das Impfzentrum in Appenzell-Innerrhoden leitet und momentan auch beim Impfen mithilft erlebt fordernde Tage, wie sie sagt: «Seit der Ausweitung der Zertifikatspflicht schieben wir teils 13-Stunden-Schichten.» Im Vergleich zum Beginn der Impfkampagne sei die Stimmung jetzt viel gehässiger: «Wer sich jetzt impfen kommt, fühlt sich meist gezwungen und in die Ecke gedrängt.»

Das mache sich auch im Arbeitsalltag bemerkbar, so Nef-Manser: «Viele stehen ungeduldig in der Schlange, immer wieder hört man Leute über den Bundesrat schimpfen.» Das Impfpersonal selbst bekomme auch wütende Bemerkungen ab: «Oft wird auch beklagt, dass wir schlecht organisiert seien.»

Das sorge für Frust unter den Angestellten des Impfzentrums: «Es tut weh, wenn unsere Arbeit nicht wertgeschätzt wird», so Nef-Manser. Wichtig sei, dass man sich Anfeindungen nicht zu Herzen nehme: «Man muss das an sich abprallen lassen können.» Trotz allem sei die Stimmung im Team gut: «Wir halten zusammen.»

«Nicht auf Diskussionen einlassen»

Dass die Stimmung in den Impfzentren generell unfreundlicher und aggressiver geworden sei, sagt auch Rolf Wirz von der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft: «Es ist keine Seltenheit, dass Mitarbeitende beschimpft werden.» Sie würden oft aufgefordert, schneller zu machen. Zudem herrsche Unverständnis, dass man beim Walk-In oder auf einen Termin warten müsse. «Viele argumentieren, dass sie sich jetzt impfen lassen müssen, weil sie sonst eingeschränkt sind, nicht mehr in die Ferien können oder etwa ein Restaurant betreiben.»

Velo an Fassade geworfen

Nicht nur in Impfzentren, sondern auch in Apotheken legen Kundinnen und Kunden problematisches Verhalten an den Tag. So berichtet etwa Lukas Korner, Präsident des Aargauischen Apothekerverbands und Miteigentümer der Apotheke Gränichen, von übel gelaunten Personen. «Vor allem beim Testen gibts sehr unflätige Kunden, das hat sich sehr zugespitzt.»