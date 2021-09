Zwei Drittel betroffen - Ungeimpfte bei der UBS dürfen von Zuhause aus arbeiten

UBS-Chef Ralph Hamers erklärte am 2. September 2021 auf dem Swiss Economic Forum in Interlaken , dass Mitarbeiter innen und Mitarbeiter , die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen, von zu h ause aus arbeiten könnten.

« Wir haben 25'000 Mitarbeite nde allein in den USA und Tausende mehr in Singapur und Hongkong, und jedes Land hat einen anderen rechtlichen Rahmen, was man in Bezug auf Impf ungen vorschreiben kann und was nicht » , sagte Hamers. « Die Pandemie hat Lösungen geliefert, um das Risiko vor Ansteckungen in den Griff zu bekommen. Und das ist, von zu Hause aus zu arbeiten.»