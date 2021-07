Stockende Impfnachfrage - Ungeimpfte Covid-Patienten sollen Spital bezahlen? Für FDP-Fluri eine Option

Auch FDP-Nationalrat Kurt Fluri bringt die Idee in Spiel. Er erwägt, dass Krankenkassen eine Kostenübernahme ablehnen können, wenn eine Person an Corona erkrankt, die sich hätte impfen können.

Für SVP-Nationalrat Albert Rösti kommt eine Ausweitung des Covid-Zertifikats auf alltägliche Tätigkeiten hingegen nicht in Frage.

FDP-Nationalrat Kurt Fluri regt an, dass Krankenkassen die Übernahme der Kosten ablehnen können, wenn sich Ungeimpfte mit dem Coronavirus anstecken.

Die Corona-Fallzahlen steigen wieder. Am Montag meldete das BAG 1560 Neuinfektionen mit dem Virus über das Wochenende. Am Montag vor einer Woche waren es 822 Neuinfektionen. Rund Dreiviertel der neuen Infektionen seien wohl auf die Delta-Variante zurückzuführen, sagte Patrick Mathys, der Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim Bundesamt für Gesundheit.

Braucht es mehr Einschränkungen für Ungeimpfte?

Politikerinnen und Politiker denken darüber nach, dass Ungeimpfte im Falle einer Ansteckung mit dem Coronavirus die Kosten für einen möglichen Spitalaufenthalt selbst tragen sollen. Ein Infektiologe, der anonym bleiben will, forderte im Gespräch mit 20 Minuten bereits Ähnliches: «Landen Ungeimpfte wegen Covid im Spital, sollen die Krankenkassen später Regress auf diese Personen nehmen können.»

Auch der FDP-Nationalrat Kurt Fluri zieht das nun in Betracht, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt. Er denke laut darüber nach, ob Krankenkassen eine Übernahme der Kosten ablehnen sollten, wenn eine Person an Corona erkranke, die sich hätte impfen können. Ein Impfzwang halte Fluri zwar nicht für umsetzbar. Aber mehr Einschränkungen für Ungeimpfte seien für ihn denkbar. «Sonst müssen wir alle ewig warten, um unsere Freiheiten zurückzubekommen.» Vielleicht sollte der Bund die Corona-Tests für Ungeimpfte kostenpflichtig machen und ihnen den Besuch von Konzerten oder Veranstaltungen weiter erschweren, so Flury.