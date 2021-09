Impfung ohne mRNA - Ungeimpfte drängen auf alternativen Impfstoff

«Vorbehalte gegenüber den mRNA-Impfstoffen»

«Angebot muss erweitert werden»

Aktuell sind in der Schweiz rund zwei Millionen Menschen noch nicht gegen das Virus geimpft. Für Kinder unter zwölf Jahren ist noch kein Impfstoff verfügbar. Ginge es nach FDP-Nationalrat Marcel Dobler, gebe es keine Zeit mehr zu verlieren. «Der Bund soll nicht bald, sondern sofort den Impfstoff von Johnson & Johnson beschaffen und für die breite Bevölkerung zulassen», so Dobler.

«Impfrate wird sicher steigen»

Voraussichtlich am Montag wird der Bundesrat in der Fragestunde Marcel Doblers Frage über den Stand der Verhandlungen mit Herstellern von protein- und vektorbasierten Impfstoffen beantworten. An einer Medienkonferenz am Freitag sagte Gesundheitsminister Alain Berset (SP): «Wir sind dran, den Janssen-Impfstoff von Johnson & Johnson zu beschaffen.»