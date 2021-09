Auswärts Essen ohne Zertifikat - Ungeimpfte können in Camper statt Restaurant essen

Oswald Stieger stellt sein neues Wohnmobil für ein Dinner zur Verfügung und möchte so lokale Restaurants unterstützen. Interessierte können sich via Facebook bei ihm melden.

Wer ab Montag in einem Restaurant essen möchte, muss dafür ein Covid-Zertifikat vorweisen. Dies bedeutet für ungeimpfte Personen einen zusätzlichen Aufwand oder Einschränkungen. Statt deswegen gross zu motzen, setzt der Rheintaler Oswald Stieger auf Kreativität. Der Ungeimpfte aus Marbach SG bietet kurzerhand sein Wohnmobil quasi als Gaststubenersatz an: Wer in der Region Rheintal und Appenzell zu zweit am Abend essen gehen will, kann das in seinem Wohnmobil tun. Dazu stellt er den Camper direkt beim gewünschten Restaurant ab. «Für ein romantisches Feeling wird jeweils das Innenleben des Wohnmobils natürlich noch hübsch dekoriert», sagt Stieger augenzwinkernd.