Plan der Deutschen Ampel-Koalition : Ungeimpften droht im ÖV eine Testpflicht

Mit den weiter steigenden Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus wächst der Druck auf die künftige Bundesregierung in Deutschland.

Die künftige Bundesregierung in Deutschland soll Einschränkungen für reisende Ungeimpfte im öffentlichen Verkehr planen.

Die Corona-Notlage läuft am 25. November offiziell aus.

In Deutschland steigen die Fallzahlen weiter an.

Die Covid-Ansteckungszahlen in Deutschland steigen dramatisch an. Das Robert Koch-Institut meldete am Montagmorgen einen weiteren Anstieg der Inzidenz auf nunmehr 303 Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner. Vergangenen Montag hatte der Wert die Schwelle von 200 überschritten, die bis dahin die Höchstmarke seit Beginn der Pandemie gewesen war. Seitdem wurden täglich neue Höchstwerte registriert.