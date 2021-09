Drei Tests pro Woche - Ungeimpfte Mitarbeitende der Bühler AG sollen Tests selber bezahlen

Die Bühler Group, ein international tätiger Grosskonzern mit Sitz in Uzwil, will gemäss einem internen Schreiben ein striktes Testkonzept einführen.

Ein Test pro Woche wird gemäss einem internen Schreiben, das 20 Minuten vorliegt, über das Bühler-Testprogramm abgedeckt. «Die übrigen Kosten müssen vom Arbeitnehmenden getragen werden», heisst es darin. Dank dieser Massnahme will die Unternehmung die Maskenpflicht in Innenräumen aufheben können. Das heisst: Ungeimpfte zahlen für zwei Tests pro Woche selbst.

«Personen, die sich nicht impfen lassen können, werden diskriminiert»

Testzwang laut Gewerkschaft illegal

Vorsichtiger drückt es Roger Rudolph, Inhaber des Lehrstuhls für Arbeits- und Privatrecht an der Universität Zürich, aus: «Ob, beziehungsweise in welchen Fällen verpflichtendes repetitives Testen und das Abwälzen von Testkosten auf ungeimpfte Mitarbeitende rechtlich zulässig ist, lässt sich derzeit nicht abschliessend beantworten, weil die Rechtslage unklar ist und eine klärende Rechtsprechung fehlt.» Sprich: Im Streitfall müssten sich Mitarbeitende gegen den Testzwang und die Kostenübernahme wehren und dann hätte ein Gericht darüber zu befinden.

Seco: Arbeitgeber dürfen nicht verlangen, dass Mitarbeitende sich testen lassen

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hält in einem Leitfaden fest, dass Arbeitgeber nicht verlangen können, dass sich die Mitarbeitenden testen lassen. «Das Testen auf Erkrankungen am Arbeitsplatz ist eine medizinische Handlung, die der Arbeitgeber nur dann durchführen lassen kann, wenn Hinweise auf eine gesundheitliche Beeinträchtigung der Mitarbeitenden aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit vorliegen.»

Bühler krebst zurück

Die Bühler AG betont auf Anfrage, dass sie beim Schutz der Mitarbeitenden einen «sehr proaktiven Ansatz» verfolge. Dazu gehöre auch das neue Testkonzept mit drei verpflichtenden Testungen pro Woche für ungeimpfte Mitarbeitende und einer Testung für Geimpfte. «Uns geht es darum, alle zu integrieren, alle sollen gemeinsam zur Sicherheit am Standort beitragen, sei es durch das Impfen oder durchs häufigere Testen», sagt Christof Oswald, Head of Human Resources bei der Bühler Group.

Was die Finanzierung angeht, wolle die Firma erst weitere Entscheide des Bundesrats abwarten. «Nach den Aussagen von Bundesrat Alain Berset in der Arena vom 27. August muss für unser Testkonzept für die nächsten Monate erst Klarheit zur Finanzierung bestehen. Wir erwarten diesen Freitag, 3. September, via Swissmem und die Bundesbehörden weitere Informationen, wie die Teststrategie des Bundes und deren Finanzierung für die kommenden Monate aussehen wird», sagt Oswald. Vorläufig ändere sich also nichts für die Mitarbeitenden: «Wir warten den Entscheid des Bundes zur weiteren Finanzierung ab und entscheiden dann, wie wir die neue Teststrategie ausrollen», sagt Oswald.