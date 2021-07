Andere Regeln für Ungeimpfte - «Ungeimpfte müssen allein am Arbeitsplatz Mittag essen»

Die Unia sagt, was geht und was nicht.

Wenn M. B. (39) nächsten Monat zurück ins Büro kommt, dürfe sie nicht mehr mit ihren Arbeitskollegen im Aufenthaltsraum Mittag essen, berichtet die junge Frau. Stattdessen müsse sie dieses an ihrem Arbeitsplatz einnehmen. Dies, weil B. nicht geimpft sei. Das habe ihr Chef so entschieden. Ausserdem muss sie als Ungeimpfte den ganzen Tag eine FFP2-Maske tragen, während sich die Geimpften ohne Maske bewegen dürfen. Impfwillige müssten dem Chef vorab die Impfdaten melden.

«Ich spüre die Blicke der Kollegen, wenn ich mit Maske durch die Gänge laufe. Ich fühle mich diskriminiert und unter Druck gesetzt», sagt B ., die in einem Handwerkerbetrieb i m Kanton Zürich m it rund hundert Mitarbeitern in der Administration arbeitet. Sie sei keine Impfgegnerin, bekräftigt B . Sie wolle sich einfach noch etwas Zeit lassen mit ihrer Entscheidung. «Aber mit der aktuellen Handhabung werden wir optisch gekennzeichnet.» Aus Angst , ihren Job zu gefährden , will die Frau anonym bleiben.