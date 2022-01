Schweizer Snowboarderin : Ungeimpfte Olympiasiegerin Kummer muss für 21 Tage in Quarantäne

Bereits knapp einen Monat vor Beginn der Olympischen Spiele reist Snowboarderin Patrizia Kummer nach China. Ob die ungeimpfte Sportlerin aber an den Spielen teilnehmen kann, ist trotzdem unklar.

Snowboarderin Patrizia Kummer muss in China 21 Tage lang in Quarantäne.

Am 4. Februar beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Bereits diese Woche reist Snowboard-Olympiasiegerin Patrizia Kummer nach China, um sich dort in eine 21-tägige Quarantäne zu begeben. Denn die Goldmedaillen-Gewinnerin von 2014 in Sotschi ist ungeimpft und kann daher nur so überhaupt an den Olympischen Spielen teilnehmen.