St. Gallen  – Ungeimpfte Partygäste erhalten fürs Testen Getränkebons 

Das erste Party-Wochenende, an dem die Club- und Barbesucherinnen und -besucher ihre Corona-Tests selbst berappen müssen, steht vor der Tür. Ob das kleinere Besucherinnen- und Besucherzahlen zur Folge hat, wird sich erst noch zeigen. So oder so hat das Kugl für seine ungeimpften Partygäste einen kleinen Bonus parat: Beim Vorweisen der Quittung des Corona-Tests erhalten sie einen 15-Franken-Getränkebon. «Wir möchten den zu Testenden, bei der aktuell immer noch zu tiefen Impfquote, finanziell entgegenkommen», sagt Kugl-Geschäftsführer Daniel Weder. Jedoch verfolgt der Club damit auch einen anderen Zweck: «Es ist uns wichtig, einerseits herauszufinden, wie viele von unseren Gästen geimpft sind und wer andererseits bereit ist, trotz kostenpflichtiger Tests in den Ausgang zu gehen. Wir analysieren das rein aus wirtschaftlichen Gründen», betont Weder.