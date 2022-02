Experten raten zur Impfung – Ungeimpfte sind nach Omikron-Infektion weniger gut geschützt

Bei früheren Varianten anders

Auch Forschende aus den USA haben sich in einer Studie mit den Antikörpern von Genesenen beschäftigt. Ihre Proben stammten jedoch anders als in der Untersuchung aus Österreich aus der Zeit vor Omikron. Dem Team um Martin A. Makary von der Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore (US-Bundesstaat Maryland) zufolge hatten ungeimpfte Genesene auch nach 20 Monaten noch Antikörper gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 im Blut. Zumindest von einer Teilimmunität sei dann noch auszugehen.