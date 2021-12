Neue Corona-Massnahmen – Ungeimpfte sollen nur noch vier Personen treffen dürfen

Auch in der Politik befürwortet man den Vorschlag: Es sei zwar eine einschneidende Massnahme, aber wohl nötig, sagt SP-Nationalrätin Barbara Gysi. Es sei klar, dass mit Ungeimpften in einer Gruppe die Gefahr ungleich grösser sei.

Ein ganzes Massnahmenbündel hat der Bundesrat den Kantonen vorgeschlagen. Unter anderem plant er Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte: Nicht immune Personen sollen sich künftig mit maximal vier anderen Personen treffen dürfen. Bei Geimpften und Genesenen setzt der Bund die Obergrenze bei 30 Personen an.

Bis am Dienstag hatten die Kantone Zeit, sich zu den vorgeschlagenen Massnahmen zu äussern: Mehrere von ihnen befürworten die Kontaktbeschränkungen, etwa Solothurn, Obwalden und Graubünden. «Da sich die meisten Personen im familiären Umfeld anstecken, stellt das die zielführendste Massnahme dar», schreibt der Bündner Regierungsrat.

«Einschneidend, aber nötig»

Auch in der Politik stösst der Vorschlag auf Zustimmung: Es sei zwar eine einschneidende Massnahme, aber wohl nötig, sagt SP-Nationalrätin Barbara Gysi. Es sei klar, dass mit Ungeimpften in einer Gruppe die Gefahr ungleich grösser sei. «Bei Familienessen hält man auch oft die Abstände nicht ein und trägt keine Masken. Darum kann ich nachvollziehen, dass Bund und Kantone die Gruppengrössen beschränken wollen», sagt Gysi.

«Im Privaten hat der Staat nichts zu suchen»

In der SVP hat man eine klare Meinung dazu: So sagt der neue Präsident der nationalrätlichen Gesundheitskommission, Albert Rösti: «Im Privaten hat der Staat nichts zu suchen. Er soll maximal eine Empfehlung abgeben zu privaten Treffen, aber keine verpflichtenden Regeln.» SVP-Nationalrat Thomas Aeschi schliesst sich an: «Wir sind und bleiben der Meinung, dass 2G-Regelungen verboten sein sollten und maximal 3G gelten darf.»