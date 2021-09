«Schliesst viele aus» - Ungeimpfte Studenten sind wütend über Uni-Zertifikatspflicht

Jurist: «Zertifikatspflicht ist verhältnismässig»

«Grundsätzlich dient die Zertifikatspflicht an Hochschulen einem öffentlichen Interesse – nämlich, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern», sagt Verwaltungsrechtler Tobias Jaag. Dass dieses gegeben sei, habe auch das Bundesgericht schon mehrmals bestätigt. Der springende Punkt sei laut Jaag jetzt, ob die Zertifikatspflicht verhältnismässig sei: «Das dürfte der Fall sein.» Dass ungeimpfte Studierende die Tests selbst bezahlen müssen, stelle keine Ungleichbehandlung dar, so der Anwalt. «Alle hätten die Möglichkeit gehabt, sich impfen zu lassen und so die Testkosten zu vermeiden.»