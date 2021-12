Riskante Praxis - Ungeimpfte trinken Corona-Spucke, um Covid-Zertifikat zu erhalten

Durch die strengeren Massnahmen welche der Bundesrat erlassen hat, ist es zurzeit für Ungeimpfte nicht mehr möglich, komplett am öffentlichen Leben teilzunehmen. Sportstätten, Restaurants und Kulturveranstaltungen fordern ein Zertifikat, es gilt fast überall die 2G-Regel. Für viele, die sich nicht impfen lassen wollen, ist es daher eine Option, sich absichtlich mit dem Coronavirus anzustecken, um an ein Zertifikat zu kommen.

Auch Junge können schwere Krankheitsverläufe haben

Viele Impfgegner vernetzen sich via Social Media mit Corona-Infizierten. Einer erklärt, wie es dann weitergeht: «Fünf Drehungen eines Wattestäbchens in der Nase des Kranken, dann direkt fünf weitere in deinen Nasenlöchern und die Sache ist in eineinhalb Tagen erledigt. Wir sind Dutzende, die das in den letzten drei Wochen so gemacht haben.»