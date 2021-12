Kein Zertifikat – Ungeimpfte von Notfall abgewiesen – Spital entschuldigt sich

Im Interview mit dem Regionalsender «Tele-Bärn» , der als Erster über den Vorfall berichtete, zeigte sich S. empört über das Verhalten des Salem-Spitals: «Dass so etwas von einem Spital bei einem Notfall kommt, ist inakzeptabel. So ein Satz darf einfach nicht fallen – selbst wenn die Pandemie noch schlimmer wird.»

Um den Einzelfall ausschliessen zu können, riefen S. und seine Freundin erneut beim Salem-Spital an, diesmal mit einer vorgetäuschten Verletzung am Arm des Mannes. Am Telefon wurde ihnen dasselbe wie beim ersten Mal gesagt: Ohne Zertifikat müsse zuerst ein Test gemacht werden, sonst könne er nicht in den Notfall. «Das ist doch ein Witz. Ich könnte hier am Sterben sein. Das verstehe ich nicht», sagt S. während des Gesprächs, das er aufgezeichnet hat. Die Mitarbeiterin am Telefon antwortet: «Ich auch nicht. Aber das sind die Richtlinien, die wir haben.»