Brasilianischer Präsident : Ungeimpfter Bolsonaro wird nicht ins Stadion gelassen

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro wurde nach eigenen Angaben daran gehindert, einem Fussballspiel beizuwohnen. Grund dafür sei sein Impfstatus gewesen.

Der ungeimpfte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist nach eigenen Angaben aufgrund von Corona-Beschränkungen am Besuch eines Fussballspiels gehindert worden. Er habe in der Stadt Santos ein Meisterschaftsspiel besuchen wollen, habe dies aber wegen seines Impfstatus unterlassen, sagte Bolsonaro am Sonntag. «Warum ein Impf-Pass? Ich wollte jetzt Santos sehen und sie sagten, ich müsste geimpft sein. Wieso sollte das so sein?», sagte Bolsonaro vor Journalistinnen und Journalisten nahe Santos.



Santos teilte mit, Bolsonaro habe nicht darum gebeten, dem Spiel beizuwohnen, in dem Santos Gremio mit 1:0 schlug. Die Behörden haben den Fussballklubs erlaubt, die Stadien bei Meisterschaftsspielen bis zu 30 Prozent ihrer Kapazität zu füllen. Die Regeln sehen vor, dass alle Zuschauerinnen und Zuschauer geimpft und auf das Coronavirus getestet sind.