Einreisechaos geht weiter : Deshalb könnte ungeimpfter Djokovic das nächste grosse Turnier verpassen

Tennis-Superstar Novak Djokovic darf derzeit die wichtigsten Tennisturniere der Welt nicht spielen. Das bringt ihn in Bedrängnis.



1 / 3 Verpasst Miami und wohl auch Montréal: Tennis-Superstar Novak Djokovic. AFP In Kanada dürfen nur Geimpfte rein. AFP Der Turnierdirektor sagte: «Wir sind nicht besonders unter Druck. Je nachdem, ob sich die Corona-Situation verbessert oder verschlechtert, werden möglicherweise auch die Einreise-Bedingungen angepasst. Nach heutigem Stand könnte er nicht starten.» REUTERS

Darum gehts Novak Djokovic könnte das nächste grosse Turnier verpassen.

In Kanada dürfen derzeit nur Geimpfte einreisen.

In Montréal findet das Canadian Open statt.

Tennis-Star Novak Djokovic ist weiter ungeimpft und darf deshalb aktuell bei einem grossen Turnier nach dem anderen nicht an den Start gehen. Trotzdem ist der Serbe in der aktuellen Weltrangliste die Nummer eins. Nach dem Australian Open und Indian Wells wird er diese Woche auch beim Miami Open nicht aufschlagen. Wieder wird er so wichtige Weltranglistenpunkte liegen lassen.

Dasselbe Schicksal droht ihm derzeit beim Canadian Open in Montréal im Sommer. Die Einreise-Bestimmungen machen dem «Djoker» einen Strich durch die Rechnung. Auch in Kanada müssen Einreisende nachweislich geimpft sein. Sollten die Beschränkungen so bleiben, muss Djokovic zusehen.

Turnier-Direktor lässt Djokovic hoffen

Der Turnier-Direktor sagte gegenüber «Le Journal de Montréal»: «Wir sind nicht besonders unter Druck. Je nachdem, ob sich die Corona-Situation verbessert oder verschlechtert, werden möglicherweise auch die Einreise-Bedingungen angepasst. Nach heutigem Stand könnte er nicht starten.»

Für Djokovic wäre eine Teilnahme immens wichtig. Der Sieger erhält nämlich 1000 Weltranglistenpunkte – so wie zuletzt in Indian Wells oder diese Woche in Miami. Aktuell liegt Djokovic auf Platz eins im Ranking mit 8465 Punkten. Verfolger Daniil Medvedev ist mit 8410 Punkten auf Platz zwei hauchdünn an ihm dran. Immerhin: Einige Turniere wird Djokovic in diesem Jahr auf jeden Fall spielen können. Unter anderem das Serbian Open, das Monte Carlo Masters und das French Open.

