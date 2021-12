Plakat-Aktion – Ungeimpfter Gymnasiast (17) will sich nun eine Lehrstelle suchen

1 / 2 Zwei dieser Plakate hängen momentan am Hauptbahnhof in Zürich. Quelle: Reddit Der Gymnasiast gibt an, als Ungeimpfter die Diskriminierung an seiner Schule nicht mehr ertragen zu haben.



26.10.2021 20min/Marco Zangger

Darum gehts Der ehemalige Schüler eines Zürcher Gymnasiums hat eine ungewöhnliche Plakat-Aktion am HB Zürich gestartet.

Der 17-Jährige gibt an, als Ungeimpfter die Diskriminierung an seiner Schule nicht mehr ertragen zu haben.

Mit den Plakaten am Zürcher Hauptbahnhof möchte er sich nun eine Lehrstelle suchen.

Ein 17-jähriger Gymi-Schüler fällt zurzeit mit einer ungewöhnlichen Plakat-Aktion am Zürcher Hauptbahnhof auf. Als «ungeimpfter Noch-Gymnasiast» suche er eine Lehrstelle. «Ich habe mich zu diesem Schritt entschieden, da ich mich als Gesunder und Ungeimpfter am Gymnasium nicht weiter diskriminieren lassen möchte», heisst es auf den Plakaten weiter, die seit dieser Woche am HB hängen.

Gegenüber dem «Blick» gibt der Schüler an, er habe das Gefühl des Andersseins und die Ausgrenzung an seiner Schule nicht mehr ertragen. Er gehöre zu einer Minderheit von nur etwa zehn Prozent Ungeimpften an seinem Gymi. Obwohl ihm noch zweieinhalb Jahre bis zum Abschluss fehlten, habe er diesen Entscheid gefasst. Er beabsichtige, in die Privatwirtschaft zu wechseln und eine Lehre als Kaufmann EFZ zu suchen. «Ich erhoffe mir, dass ich nicht mehr so unter Druck stehen werde», sagt der Schüler. In der Schweizer Bevölkerung sei der Anteil an Ungeimpften mit 25 Prozent viel höher als an seiner Schule.

Vater hat für Plakate bezahlt

Für die beiden Plakate, die nun für eine Woche am Bahnhof hängen sollen, habe sein Vater bezahlt, so der 17-Jährige weiter. «Ich weiss nicht, wie viel es gekostet hat», gibt er an. Sein Vater teile jedenfalls seine Überzeugungen. Es sei schon eine Reihe von Kommentaren zu seiner Aktion eingegangen. In den Reaktionen halten sich «Sympathiebekundigungen» und «Hass-Kommentare» etwa die Waage, wie der Gymi-Schüler erklärt.

«Gehe sicher nicht mehr ans Gymi zurück»

Jobangebote seien derweil noch keine eingegangen. Seine Qualifikationen gibt er auf den Plakaten wie folgt an: «Sehr gut in Mathematik, Deutsch und Englisch.» Zudem sei er sich das Arbeiten von der Baufirma seines Vaters her gewöhnt, wo er schon früh angepackt habe. «Geben Sie mir eine Chance und ich werde Sie überzeugen», heisst es weiter.

Die Rückkehr ans Gymnasium ist für den Schüler vom Zürichsee derweil keine Option. «Ich gehe sicher nicht mehr ans Gymi zurück», betont der 17-Jährige.

