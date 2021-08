Kalifornien : Ungeimpfter Lehrer steckt zwölf seiner Schüler an

Er dachte zuerst, die Symptome kämen von einer Allergie. Im Unterricht des Lehrers steckten sich 12 Schüler an, insgesamt erkrankten 26 aufgrund desselben Ausbruchs.

Der Vorfall trug sich im nahe San Francisco gelegenen Landkreis Marin County zu. Der Lehrer hatte ab dem 19. Mai Symptome einer Corona-Infektion, glaubte aber zunächst an eine Allergie. Er liess sich deswegen erst zwei Tage später testen und arbeitete so lange weiter. «In dieser Zeit las der Lehrer der Klasse manchmal ohne Maske laut vor, obwohl die Schule das Maskentragen in Innenräumen vorschreibt», heisst es in der Studie.