Ungeimpfter Novak Djokovic darf am French Open teilnehmen

Novak Djokovic kann aufatmen. Der serbische Tennis-Superstar darf jetzt doch am French Open in diesem Frühling teilnehmen. So fallen in Frankreich die Beschränkungen für Ungeimpfte. Das zumindest kündigte der französische Premierminister Jean Castex im Interview mit TF1 an. So falle nicht nur die Maskenpflicht, sondern auch die Einlassbeschränkung für Ungeimpfte werde aufgehoben. Castex sagte: «Die Situation hat sich dank unserer gemeinsamen Anstrengungen verbessert.»



Für den Serben sind das wunderbare Neuigkeiten. Ohne diese Aufhebung der Regel wäre eine Teilnahme am Turnier für ihn nicht möglich gewesen. Zumal der 34-Jährige zuletzt bekräftigte, dass er sich weiterhin nicht gegen Corona impfen lassen wolle. In einem BBC-Interview wurde er gefragt, ob er die Teilnahme an Grand-Slam-Turnieren wie Wimbledon wegen seiner Haltung zum Impfen opfern würde. «Ja, das ist der Preis, den ich bereit bin zu zahlen», sagte der Serbe. Und weiter: «Ich werde lieber Turniere verpassen und Trophäen nicht gewinnen, als mich zur Impfung zwingen zu lassen.»