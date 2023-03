Turnier in Indian Wells : Ungeimpfter Novak Djokovic darf nicht in die USA einreisen

Novak Djokovic verpasst das erste Masters-1000-Turnier des Jahres. Weil er nicht gegen Corona geimpft ist, darf er nicht für den Wettbewerb in Indian Wells in die USA einreisen.

1 / 3 Novak Djokovic verpasst zu zweiten Mal in Folge das wichtige ATP-Turnier von Indian Wells. IMAGO/Power Sport Images Weil der Serbe nicht gegen Corona geimpft ist, darf er nicht in die USA einreisen. IMAGO/Hasenkopf Zuletzt unterlag Novak Djokovic dem Russen Daniil Medvedev im Halbfinal von Dubai. IMAGO/Hasenkopf

«Die Weltnummer 1 Novak Djokovic hat sich von den Baripas Open 2023 zurückgezogen», heisst es am späten Sonntagabend (Ortszeit) in einem Tweet der Organisatoren. Damit ist nach langen Spekulationen klar: Tennis-Superstar Novak Djokovic nimmt nicht am Masters-Turnier in Indian Wells teil.

Ein Grund wurde nicht genannt. Das Turnier im US-Bundesstaat Kalifornien beginnt am Montag mit der Qualifikation, das Hauptfeld ist ab Mittwoch aktiv. Djokovic spielte schon im vergangenen Jahr nicht in Indian Wells, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft war und der Impfschutz Voraussetzung für die Einreise in die USA war.

Einreise-Regel gilt bis Mai

Noch bis 11. Mai gilt in den USA die Regel, dass man als Ausländer einen Impfnachweis braucht, wenn man mit dem Flugzeug einreist. Djokovic hatte sich offenbar um eine Ausnahme bemüht. Der republikanische Senator Rick Scott hatte zuletzt getwittert, dass diese nicht genehmigt wurde.

Das Turnier in der kalifornischen Wüste geht bis zum 19. März und gilt als das wichtigste auf der Tour nach den vier Grand Slams. Noch nicht bestätigt wurde, ob der 22-fachen Grand-Slam-Sieger in zwei Wochen beim ATP-1000-Turnier in Miami spielen darf.

Djokovic hatte zuletzt im Halbfinal von Dubai gegen Andrej Medwedew seine erste Saisonpleite 2023 kassiert.

