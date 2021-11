2G in Impfzentren – «Ungeimpftes Personal ist so glaubwürdig wie ein veganer Metzger»

Das hat das kantonale Covid-Management entschieden. In einem Brief wurde dies den Mitarbeitenden mitgeteilt. Wer die Vorgabe nicht erfülle verliere seinen Arbeitsvertrag.

In den Baselbieter Impfzentren gilt für Mitarbeitende ab Montag die 2G-Regel. Wer nicht geimpft oder genesen ist, darf dort nicht mehr arbeiten. Das hat der Kanton Basel-Landschaft entschieden, der in Muttenz und demnächst wieder in Laufen Impfzentren unterhält. Die Mitarbeitenden wurden darüber über ein internes Schreiben der Firma Careanesth, die für den Kanton die Personalrekrutierung in den Impfzentren abwickelt, informiert. Das berichtet Prime News am Freitag.