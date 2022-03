Buchrain LU : Unbekannte Täterschaft sprengt Bancomat

In Buchrain LU untersucht derzeit die Luzerner Polizei zusammen mit Sprengstoffspezialisten einen Tatort.

Täter sind flüchtig: Gesprengter Bancomat in Buchrain LU. (28. März 2022)

In der Nacht auf Montag wurde in Buchrain im Kanton Luzern um 1.29 Uhr ein Bancomat gesprengt. Laut der Medienmitteilung der Luzerner Polizei floh die Täterschaft mit zwei Fahrzeugen in unterschiedlicher Richtung. Ob sie Beute gemacht hat oder nicht, wird noch abgeklärt.