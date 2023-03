Nidwalden: Explosion bei Produktionsfirma

Die Explosion in der Firma in Nidwalden verursachte einen Schaden von rund 27’000 Franken. (Symbolbild)

Etikettierer musste aushelfen

Das ging so weit, dass P.R*, der eigentlich in der Abteilung Etikettierung arbeitete, in der Produktion eingesetzt wurde. «Aushilfsweise und ohne Instruktion der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen», steht im Strafbefehl.

An einem Tag im August war P.R. damit beschäftigt, ein Lösungsmittel aus einem grossen Stahltank in Fünfliter-Fässer abzufüllen. Beim Potentialausgleich (zur elektrischen Sicherheit) kam es über der rechten Hand des Mitarbeiters zu einem Funkenschag. Dadurch entzündeten sich die Dämpfe des Lösungsmittels, es kam zu einer Verpuffung .

Explosion wäre vorhersehbar gewesen

Gesamtschaden: 27’000 Franken

Der Brand, der dadurch ausgelöst wurde, verursachte einen Gesamtschaden von rund 27’000 Franken. Die beiden Männer kamen relativ glimpflich davon. A.F. erlitt eine Rötung am linken Ellenbogen, seine Haare wurden am linken Schienbein und an den Unterarmen angesengt. P.R. verbrannte sich an der Hand.