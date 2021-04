50 Aren Wald zerstört : Ungelöschtes Feuer führt zu grossem Waldbrand

Zwischen Gänsbrunnen SO und Crémines BE kam es am Samstagabend zu einem Waldbrand. Das Feuer beschädigte eine Fläche von zirka 50 Aren. Der Brand dürfte durch ein ungelöschtes Feuer entstanden sein.

Durch den Waldbrand wurden 50 Aren Wald zerstört. Der Brand dürfte durch ein ungelöschtes Feuer entstanden sein. Der Waldbrand ereignete sich zwischen Gänsbrunnen So und Crémines BE.

Am Samstagabend, kurz vor 20 Uhr, wurde der Alarmzentrale der Kapo Solothurn gemeldet, dass auf der Krete zwischen Gänsbrunnen SO und Crémines BE der Wald brennt. Umgehend wurden die lokalen Feuerwehren aufgeboten. «Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund des unwegsamen Geländes und des erforderlichen Wassertransportes schwierig», sagt Kapo-Sprecherin Thalia Mosimann. Gegen 22 Uhr gelang es den Feuerwehrleuten, das Feuer unter Kontrolle zu kriegen. Durch den Waldbrand wurden etwa 50 Aren Wald zerstört.

Die Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn haben die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. «Gemäss ersten Erkenntnissen haben Unbekannte im Bereich des Brandausbruchs ein Feuer gemacht und dieses möglicherweise nicht vollständig gelöscht», so Mosimann.

Zweiter Waldbrand zur gleichen Zeit an anderem Ort

Ebenfalls am Samstagabend gegen 20 Uhr, erhielt die Kapo Solothurn die Meldung, dass in einem Waldstück in Neuendorf SO ein Feuer ausgebrochen ist. Die ausgerückte Feuerwehr Neuendorf hatte das Feuer aber rasch unter Kontrolle. «Auch bei diesem Ereignis dürfte ein nicht vollständig gelöschtes Feuer zum Brandausbruch geführt haben», so Mosimann.

«Durch die trockene Witterung steigt die Gefahr von Waldbränden erheblich», so Mosimann. Die Kantonspolizei Solothurn bittet die Bevölkerung deswegen, bei trockenem Wetter, im Wald die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen zu beachten. «Werfen Sie im Wald oder auf Waldwegen keine Zigaretten oder andere Raucherwaren weg. Sie könnten einen Glimmbrand verursachen. Zünden Sie ein Feuer nur in bestehenden Feuerstellen an und löschen sie dieses vollständig, bevor Sie den Platz verlassen.»

Die Kapo sucht Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Brand in Gänsbrunnen oder Neuendorf machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen zu melden, Telefon 062 311 94 00.