Erhebliche Qualitätsmängel – Ungenügende Dokumente eingereicht – Kanton schliesst Chaos-Testcenter

Der Kanton Nidwalden hat genug gesehen und schliesst per sofort das privat betriebene Testcenter in Stans. 20 Minuten berichtete vergangenen Donnerstag über gravierende Mängel und reihenweise falsch durchgeführte Covid-19-Tests. Eine Gefährdung der Gesundheit der Testpersonen habe laut Kanton nicht ausgeschlossen werden können.

1 / 4 Am 15. Dezember hat der Kanton Nidwalden das Corona-Testcenter in der Engelbergstrasse geschlossen. Eine Inspektion habe Qualitätsmängel bei den Test- und Zertifikatsabläufen sowie Hygienemassnahmen vor Ort zum Vorschein gebracht. 20min/Rochus Zopp Der Kanton Nidwalden setzte daraufhin eine Frist, um die Mängel zu beheben. «Die Betreiber haben daraufhin Dokumente eingereicht. Diese entsprachen jedoch nicht der erforderlichen Qualität», sagt Gesundheits- und Sozialdirektorin Michele Blöchliger. 20min/Rochus Zopp Im Corona-Testcenter an der Engelbergstrasse in Stans haben sich Personen testen lassen und zum selben Test unterschiedliche Ergebnisse erhalten. (Symbolbild) 20min/Celia Nogler

Darum gehts Im Corona-Testcenter in Stans herrschte Chaos. Testresultate waren falsch, Datums- und Zeitangaben stimmten nicht und bis die Resultate kamen, vergingen Tage.

Den Betreibern wurde ein Frist gesetzt, um die Mängel zu beheben. Diese reichten die geforderten Dokumente jedoch nicht in erforderlicher Qualität ein.

Der Kanton Nidwalden hat das Testcenter nun geschlossen. Eine Gefährdung der Gesundheit der Testpersonen und deren Umfeld hätte sonst nicht ausgeschlossen werden können.

Um einer Testknappheit entgegenzuwirken, soll im Testzentrum in Oberdorf die Kapazität ausgebaut werden.

Im Corona-Testcenter in Stans herrschte offensichtlich Chaos. Testergebnisse kamen erst nach mehreren Tagen an, die Resultate waren widersprüchlich und die auf den Testresultaten angegebenen Daten stimmten nicht. Der Kanton Nidwalden setzte den Betreibern eine Frist, um die Mängel zu beheben. Da dies nicht geschah, hat die Gesundheits- und Sozialdirektion das Testcenters in Stans nun geschlossen. Ein weiteres Zuwarten wurde von den kantonalen Behörden als unzumutbar erachtet. Eine Gefährdung der Gesundheit der Testpersonen und deren Umfeld hätte nicht ausgeschlossen werden können, so der Kanton in einer Mitteilung.

Beschwerden von Kundinnen und Kunden

Bei einer fachlichen Inspektion des Testcenters Ende November seien Qualitätsmängel bei den Test- und Zertifikatsabläufen sowie bei den Hygienemassnahmen vor Ort zum Vorschein gekommen. Aufgrund des laufenden Verfahrens könne man dazu nicht mehr sagen, so die Nidwaldner Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger (SVP). Zudem sind beim Kanton auch zahlreiche Beschwerden von Kundinnen und Kunden des privaten Testcenters eingegangen.

Der Kanton hat den Betreibern eine Frist gesetzt, um die nötigen Anpassungen vorzunehmen. «Die Betreiber haben daraufhin Dokumente eingereicht. Diese entsprachen jedoch nicht der erforderlichen Qualität.» Den Betreibern wurde daraufhin eine Nachfrist gesetzt. Diese verstrich erfolglos. Nach Ablauf dieser Frist sei das Center geschlossen worden. Der Entscheid kann durch den Betreiber angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde gegen die Schliessung hat keine aufschiebende Wirkung.

Testkapazität in Nidwalden reicht noch

Personen, die bereits einen Termin für einen Test hatten, müssen sich nun in einem anderen Center testen lassen. Laut Blöchliger sei dies aber kein Problem: «Im Moment haben wir im Testzentrum im alten Zeughaus in Oberdorf noch genügend Kapazität. Ab nächster Woche wird dort zudem die Kapazität erhöht.» Eine Knappheit an Corona-Tests soll dadurch verhindert werden.

Das zweite Testcenter, das in Nidwalden noch in Betrieb ist, befindet sich beim Spital Nidwalden. Ob die Schliessung des Testcenters in der Engelbergstrasse dort zu mehr Kundschaft führt, ist noch unklar. Anja Harsch, Leiterin Kommunikation und Marketing, sagt auf Anfrage: «Das kann natürlich sein. Personen, die sich im Kanton testen lassen wollen, werden nun schauen, wo das geht.» Ein Ausbau der Testkapazitäten ist beim Spital Nidwalden aus räumlichen Gegebenheiten jedoch nur beschränkt möglich.

