Kritik gegen Stadt Zürich : «Ungesunde Bevormundung» – behördlicher Znüni-Tipp wird zum Aufreger

Anstatt Kuchen sollen Geburtstagskinder gesunde Vollkorn-Sandwiches zum Znüni mitbringen. Dies raten die Zürcher Behörden den einheimischen Eltern. In dem Magazin «Fleisch und Feinkost» hagelt es für diesen Ratschlag jetzt heftige Kritik.

Auch für den Alltags-Znüni hat die Stadtbehörde Tipps: Am besten eigne sich eine Frucht oder ein Gemüse, dazu ein ungesüsstes Getränk.

…empfiehlt die Stadt Zürich gesündere Alternativen. So etwa süsse Früchte, Popcorn, Vollkorn-Sandwiches oder Brezen.

Ein gesunder Znüni mache das Schulkind fit und leistungsfähig bis zur Mittagspause hin. Dies teilt die Stadt Zürich den Eltern mittels aufwendig kreierte m Flyer und via Homepage seit längerem mit. Eine Frucht, ein ungesüsstes Getränk, nach Belieben auch noch etwas Vol l kornbrot od e r e in Jogurt bring en den Sprössling laut dem städtischen Schul- und Sportdepartement gesund und munter durch d ie Schulstunden .

Auch am Geburtstag des Kindes sollen d ie Eltern eine gesunde Ernährung nicht ausser Acht lassen. Denn: «Kindergeburtstage werden meist von Süssigkeiten begleitet. Für die Schule und den Hort heisst das, dass pro Woche oft mehrere Geburtstage gefeiert werden. Dadurch werden Weggli & Schoggistängeli und Kuchen zum Alltags-Znüni.» L aut dem bereitgestellten Infoblatt werden jedoch süsse Früchte, Vollkorn-Sandwiches, Rosinenbrötchen oder Popcorn einer zuckrigen Geburtstags-Überraschung vorgezogen.

Znüni-Tipps: Eine Bevormundung?

Den Autoren von «Fleisch und Feink o st» , der Zeitung des Schweizer Fleisch-Verband es, stossen diese Zürcher Empfehlungen jetzt sauer auf: In ihrer Kolumne «Knoche n des Monats» gibt es in der neusten Ausgabe Rüge für die Stadt behörde . Denn: Wenn das Kind anstatt eines «feinen Schokoladenkuchens mit dicker Glasur un d Smarties» einen «Korb mit Vollkornsandwiches» in die Schule bringen müsse, sei dies eher kontraproduktiv. Di e s habe nämlich n ur eine s zur Folge: Enttäuschte Kinder, deren Geburtstage von gesundem Essen verdorben worden sei en . D ie Znüni-Tipps seien eine «Bevormundung», welche «eindeutig ungesund » sei.