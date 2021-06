Atemwegsinfekte – Babys stecken sich derzeit ungewöhnlich oft mit RS-Virus an

Es sei davon auszugehen, dass die Immunität in der gesamten Bevölkerung gegen diese Infekte abgenommen hat, so Traudel Saurenmann, Chefärztin Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Kantonsspital Winterthur

«Häufung ist sehr ungewöhnlich»

«In diesem Winter hatten wir die paradoxe Situation, dass die RSV-Infektionen bis April vollständig ausgeblieben sind. So etwas haben auch erfahrene Pädiater und Pädiaterinnen noch nie erlebt», sagt Traudel Saurenmann, Chefärztin Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Kantonsspital Winterthur (KSW). «Wir gehen davon aus, dass die Hygienemassnahmen gegen Corona bewirkt haben, dass auch die Infekte mit diesen Schnupfenviren letzten Winter nicht aufgetreten sind.» Es sei davon auszugehen, dass die Immunität in der gesamten Bevölkerung gegen diese Infekte abgenommen hat. «Die meisten Kinder unter 1,5 Jahren hatten gar nie eine Gelegenheit, eine Immunität aufzubauen.»

Mit zunehmenden Lockerungen seit dem Frühling habe man jetzt einen Anstieg der RSV-Infektionen verzeichnet, welche insbesondere bei ganz kleinen Säuglingen eine schwere Lungenentzündung auslösen können, sagt Saurenmann. «Eine solche Menge von Atemwegsinfekten in den Sommermonaten ist tatsächlich sehr ungewöhnlich.» Das gleiche Phänomen sei bereits in Australien beobachtet worden. «Wir gehen deshalb tatsächlich davon aus, dass es sich um einen gewissen Nachhol-Effekt handelt.»

«Kinderkliniken befürchten Überlastung der Bettenkapazitäten»

In Australien sei es nach der Aufhebung der Hygienemassnahmen rasch zu einem enormen Anstieg der Infektionszahlen mit RSV gekommen. «Wie sich die RSV-Epidemie in den nächsten Wochen entwickelt und was uns in den sonst üblichen Monaten November bis April erwarten wird, bleibt abzuwarten», sagt Duppenthaler. «Die Kinderkliniken fürchten eine Überlastung der Bettenkapazitäten, wenn gleiches wie in Australien eintreffen sollte.»