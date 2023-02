St. Gallen: Männergruppe reist mit Kuh im Thurbo-Zug

Ein ungewöhnlicher Gast war am Sonntag in einem St. Galler Thurbo-Zug unterwegs.

Am Sonntagabend stieg eine Gruppe Männer mit einer Kuh in einen Thurbo-Zug, der im Kanton St. Gallen unterwegs war.

Die Bilder machten in Gruppenchats schnell die Runde: am Sonntagabend nahm eine Gruppe Männer im Kanton St. Gallen eine Kuh mit in eine Thurbo-Zug. Die lachenden Männer haben für den tierischen Gast vorgesorgt und einen Eimer mit Stroh dabei. Wie «FM1 Today» berichtet, wurde die Kuh offenbar nach Muolen gebracht.