Hier wurde das Tor am Sonntagabend abtransportiert. SRF

Darum gehts Am Sonntagabend kam es im Nati-Spiel gegen Litauen zu kuriosen Szenen in St. Gallen.

So war ein Tor zu hoch, es musste noch vor Spielbeginn ausgetauscht werden.

Internationale Medien amüsierten sich über den Vorfall.

So was hat die Fussball-Welt noch nie gesehen: Wenige Minuten vor dem Kick-Off beim WM-Quali-Spiel zwischen der Schweiz und Litauen, lässt der finnische Schiedsrichter Mattias Gestranius die Tore im Kybunpark nochmals ausmessen und stellt fest, dass das eine Tor fünf Zentimeter zu hoch ist. Kein Wunder, überschlagen sich auch die internationalen Medien mit Spott und Verwunderung über den Tor-Gau von St. Gallen.



Deutschlands Boulevardzeitung «Bild» bemüht eine gängige Redewendung und kommentiert den kuriosen Vorfall beim Schweizer Länderspiel süffisant: «Da lag die Latte zu hoch…» Der «Kicker» ist fassungslos, schreibt: «Noch immer passieren im Fussball Dinge, die man eigentlich nicht für möglich gehalten hätte.»

Gar selbst in der Heimat des Gegners der Petkovic-Mannschaft wird die Tor-Panne in den Medien noch ausführlicher behandelt als das eigentliche Geschehen auf dem Rasen. Das litauische Nachrichtenportal «Lrytas» spricht davon, dass die Schweizer die Litauer warten liessen und greift ein Zitat aus dem «Blick» auf, in dem gewitzelt wurde, es sei eine Schande, das erste Tor noch vor dem Anpfiff verpasst zu haben.

Die Szenerie war kurios: Das Tor war zu hoch und somit nicht regelkonform. AFP

«Surreale» und «ulkige» Szenen

Der am stärksten eingestufte Gegner der Schweizer Nati in der WM-Quali-Gruppe C ist Italien. Kein Wunder also, bleibt der Tor-Tausch auch im italienischen Blätterwald nicht unkommentiert. «La Gazzetta dello Sport» fasst das Geschehene dabei in einem Wort passend zusammen: «Incredibile! (Unglaublich!).»

In England nimmt man die kuriosen Bilder unterschiedlich zur Kenntnis. Während das Newsportal «Sportsfinding» von «surrealen Szenen» spricht, legt die «BBC» den Fokus darauf, dass Liverpool-Kicker Xherdan Shaqiri sich von dem ganzen Drama nicht beeinflussen liess und im Spiel für das Siegtor zuständig war.

Frankreichs führende Sportzeitschrift «L’Équipe» fühlt sich vom Goal-Gate amüsiert und bezeichnete das Ganze als «scène cocasse», als ulkige Szene.

Erinnerungen an Madrider Torfall

Gerade in Deutschland weckten die verrückten Bilder aus St. Gallen Erinnerungen an einen denkwürdigen Champions-League-Abend 1998. Der «Spiegel» weist auf die Parallele zum berühmten Tor-Fall von Madrid hin, als kurz vor Spielbeginn ein Tor einstürzte und für eine 76-minütige Verzögerung des Anpfiffs sorgte.

Bei der damaligen Partie zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund waren Günther Jauch und Marcel Reif als Kommentatoren für RTL im Einsatz und wurden später für Sprüche wie «noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan» oder «für alle die, die nicht rechtzeitig eingeschaltet haben, […] das erste Tor ist schon gefallen!» mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet.