Verhütung: «Unglaublich, durch welche Strapazen ich muss, nur weil ich nicht schwanger werden will»

Pille, Pille danach, Minipille, Drei-Monatsspritze, Spirale, Vaginalring – das sind alles Verhütungsmittel für die Frau. Und alle enthalten Hormone. Etwas, das viele Frauen nicht mehr wollen. So auch die Schweizer Slam-Poetin und Autorin Lisa Christ. Die 32-Jährige hat in einem Instagram-Post über ihre lange Geschichte mit Verhütungsmitteln und Frauenärzten und -ärztinnen gesprochen.

In den zehn verschiedenen Slides thematisiert sie gleich verschiedene Punkte. Doch einer zieht sich wie ein roter Faden durch den Text: der Schmerz. Darüber wird in ihren Augen zu wenig gesprochen. Informiert man sich online über das Einsetzen einer Kupferspirale, steht oft, dass dies in der Regel schmerzfrei sei. «Schmerzempfinden ist individuell, klar. Aber schmerzfrei ist das beim besten Willen nicht. Es macht mich wütend, wie wenig über diese Dinge aufgeklärt wird (...).»

Ein Kupferperlenball ist ein Verhütungsmittel, das in der Gebärmutter (Uterus) platziert wird. Es verhindert ohne Abgabe von Hormonen eine Schwangerschaft. Die Wirkung hält bis zu fünf Jahre an. Der Kupferball kann jederzeit entfernt werden und eine Schwangerschaft ist danach somit möglich.

«Es macht mich betroffen, dass sich innert so kurzer Zeit so viele Leute gemeldet haben, die dieselben oder schlimmere Erfahrungen gemacht haben», sagt sie gegenüber 20 Minuten. Es hätten sich auch viele Männer gemeldet, die sich andere Möglichkeiten zur Verhütung wünschen. «Es wäre toll, wenn das auch in der Forschung widergespiegelt wird», sagt sie weiter. Denn der Schmerz, den Frauen erleiden, sei unsichtbar für andere – deshalb fehle es an Bewusstsein.