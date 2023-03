Egnach: Ring von Simones Mann gefunden

Offenbar werden in der Region gleich zwei Ringe, mit derselben Innenschrift, vermisst. Was für ein Zufall.

Eine Thurgauerin fand letzten Sommer beim Besuch in der Badi Wiedehorn in Egnach TG einen Ring. Diesen legte sie bei sich zu Hause auf die Seite. Als sie kürzlich einen Heiratsantrag erhielt, kam ihr der gefundene Goldring wieder in den Sinn. Mit Hilfe von 20 Minuten möchte Andrea nun den Besitzer finden.