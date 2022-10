«Unglaublich tragisch» – Schweizer Kletterer sorgen sich um Elnas Rekabi

Seit der Islamischen Revolution von 1979 müssen iranische Frauen in der Öffentlichkeit ein Kopftuch tragen. Twitter

Es spielte sich im Rahmen der Asienmeisterschaft im südkoreanischen Seoul ab: Die Iranerin Elnas Rekabi nahm im Final aus Protest gegen das Regime das für iranische Sportlerinnen obligatorische Kopftuch ab. Wenig später galt sie als vermisst. Nun kursiert die traurige Nachricht: Rekabi soll vom eigenen Teamleiter verraten worden und mittlerweile bereits auf dem Weg ins berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran sein.

Die Schweizer Star-Kletterin Petra Klingler kenne Rekabi schon länger, wie sie gegenüber 20 Minuten erzählt. «Sie war die Erste, die mit Kopftuch angetreten ist», so die zweifache Weltmeisterin. Rekabi sei stets sehr modern, fortschrittlich und positiv aufgetreten. Klingler: «Sie war einfach nur froh, dass sie als iranische Frau Wettkampfsport treiben durfte.»

«Ich war erstaunt»

Klingler: «Es war schön zu sehen, dass Rekabi ihren Weg gefunden hat», so die 30-Jährige weiter. Deshalb sei Klingler ob der Protest-Aktion am Wochenende auch etwas erstaunt gewesen. Nichtsdestotrotz sei es sehr mutig und gewagt, dass sich Rekabi so ihrer Situation gestellt habe. Und: «Was jetzt passiert ist, ist unglaublich tragisch. Ich hoffe einfach, dass es ihr gut geht.»

Alles andere könne man zu diesem Zeitpunkt eh nicht einordnen. Klingler: «Als Schweizerin ist das alles sehr schwer vorstellbar.» Und: «Es ist schwierig für mich, damit umzugehen. Man will ja auch nicht, dass Rekabi wegen irgendwelcher Aussagen von Einzelathleten noch mehr in Gefahr gerät.» So oder so wäre es schön, wenn Sport nicht so politisch wäre. Aber das sei ja eh eine Illusion.

Grosse Unterstützung in Kletter-Community

Auch für Julien Clémence sei die Situation der Sport-Kollegin kaum vorstellbar. «Es ist sehr krass, was da passiert ist», kommentiert der amtierende Schweizer Meister im Bouldern. Und: «Mit was für Konsequenzen sie rechnen muss, ist grausam.» Er kenne Rekabi zwar nicht persönlich und, um eine Protestaktion zu planen, sei es zu kurzfristig gewesen.

«Die Unterstützung in der Kletter-Community ist dennoch gross», so der 21-Jährige. Sie hätten sich im Team über die Situation unterhalten und seien alle tief betroffen. Clémence weiter: «Die Unterstützung in der Kletter-Community ist gross.»