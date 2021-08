Grosse Anteilnahme nach Tod - «Unglaublich, was diese arme Bärendame durchmachen musste»

Nach der schockierenden Nachricht, dass Bärin Jambolina während eines Narkose-Eingriffs verstorben ist, nehmen hunderte Menschen Anteil unter einem Facebook-Beitrag des Arosa Bärenlandes. Viele Leute haben die spannende Reise der ehemaligen Zirkusbärin verfolgt und mit ihr mitgefiebert. Auch Personen aus dem Ausland kommentieren. «I followed your story from Canada and I am heartbroken to read this news», schreibt eine Userin beispielsweise. Ein anderer Kommentar lautet: «Unglaublich, was diese arme Bärendame durchmachen musste.» Viele hätten Jambolina eine längere Zeit in Freiheit gewünscht – dies war ihr aber nicht vergönnt. Denn erst im Dezember kam die Bärin nach Arosa, nachdem sie in der Ukraine als Zirkusattraktion in einem kleinen Käfig gehalten wurde.