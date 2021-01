Zwei Schweizer Weltcupsiege an einem Tag: Lara Gut-Behrami in Crans-Montana und Beat Feuz zum zweiten Mal innert 48 Stunden auf der legendären Streif lassen die Schweizer Ski-Seelen hoch jauchzen.

Überragende Leistungen : Unglaublicher Feuz, kämpferische Gut-Behrami – was für ein Schweizer Skitag

Feuz rast auf der Streif erneut zum Sieg. Video: SRF

Darum gehts Beat Feuz gewinnt die zweite Hahnenkamm-Abfahrt innert 48 Stunden.

Seine Prognose während des Rennens bewahrheitete sich nicht.

Auch in der Schweiz gab es einen Sieg zu feiern.

Lara-Gut-Behrami gewinnt das Heimrennen von Crans-Montana überlegen.

Und das einen Tag nach ihren starken Rückenschmerzen.

Beat Feuz siegt innert 48 Stunden gleich zwei Mal auf der Streif. Und das, nachdem er es jahrelang vergebens versucht hatte. Er musste sich viermal mit dem zweiten Rang begnügen, einmal stürzte er gar schwer. Von nichts liess sich der 33-Jährige beirren. Er machte sein Ding, konzentrierte sich. Die Folge ist bekannt: Nach dem Premierensieg am Freitag ist der Schweizer auch am Sonntag bei schwierigen Bedingungen der Schnellste und holt sich seinen 15. Weltcup-Sieg vor Johan Clarey und Matthias Mayer.

Dabei rechnete er am Sonntag gar nicht mit dem Sieg. Nach seiner Fahrt meinte er gegenüber dem SRF: «Die Fahrt war ok, aber es wird nicht reichen! Im Mittelteil habe ich den Ski immer mal wieder verloren, es hat nicht ganz gepasst.» Sprich: Feuz rechnete damit, dass noch ein Fahrer schneller fährt als er. Er rechnete damit, dass er den zweiten Streif-Sieg nicht schafft. Doch seine Prognose: falsch. Und das komplett. Zwar war der Schweizer zu Beginn tatsächlich nicht der Schnellste, doch das Schlussstück fuhr er schlicht genial. In diesem sorgte er für die nötige Differenz.

Daumen hoch bei Beat Feuz, er war sich zu diesem Zeitpunkt aber nicht sicher, ob es zum Sieg reichen würde. Foto: Getty Images

Wie Zurbriggen und Heinzer vor ihm

Dank des Sieges übernimmt der Weltmeister von 2017 die Führung im Abfahrts-Weltcup. Auch ist es für Feuz der 15. Weltcupsieg. Und nicht nur das. Der Feuz-Triumph ist der 600. Weltcupsieg in der Geschichte des Schweizer Alpin-Teams. Ebenso ist Feuz nach Pirmin Zurbriggen 1985 und Franz Heinzer 1992 bereits der dritte Schweizer Double-Sieger auf der Streif.

Klar also, freut sich der Streif-Sieger. Im Siegerinterview gegenüber dem SRF meint er: «Es ist ein unbeschreibliches Gefühl! Ein paar Jahre lang bin ich jetzt immer angehauen worden, wann es denn endlich soweit sei. Nun habe ich es geschafft. Ich wusste, dass ich oben meine liebe Mühe hatte. Doch ich redete mit der Konkurrenz und da merkte ich, dass auch die anderen Fahrer an den gleichen Orten Probleme hatten.» Und: «Es waren zwei harte Rennen, doch ich bin happy.»

«Die Piste ist in einem widerlichen Zustand»

Lara Gut-Behramis Siegesfahrt in Crans-Montana. Video: SRF

Ebenfalls eine harte Woche hat Lara Gut-Behrami hinter sich. Die Heimrennen in Crans-Montana schienen zu Beginn unter einem schlecht Stern zu stehen. Die Tessinerin hatte ihre liebe Mühe mit der Piste, sie schimpfte. Laut. Wohl etwas zu laut. «Die Piste ist in einem widerlichen Zustand», sagte sie. Und Marius Robyr, der Rennpräsident? Der war stinksauer. So schien nichts auf ein versöhnliches Wochenende hinzudeuten.

Denn bei der ersten Abfahrt am Freitag rettete Jasmine Flury die Schweizer Ehre mit dem sechsten Rang. Gut-Behrami musste mit Platz 16 einen herben Dämpfer hinnehmen. Sie und weitere Fahrerinnen hatten mit den Witterungsbedingungen (unter anderem Windböen) zu kämpfen. Zur Piste gab es keinen Kommentar mehr.

Zuerst kaum gehen, dann zum Sieg rasen

Dann kam der Samstag, die zweite Abfahrt, die zweite Chance, sich im Heimrennen hervorzutun. Und genau das tat Gut-Behrami. Zwar fuhr die Italienerin Sofia Goggia erneut überragend und holte sich den zweiten Sieg innert 24 Stunden. Aber die 29-jährige Tessinerin raste auf Rang 2 – und das mit grossem Handicap. «Mir geht es gesundheitlich nicht gut. Ich kämpfe momentan mit starken Rückenschmerzen und kann kaum laufen», sagte Gut-Behrami.