Just an seinem 26. Geburtstag gelingt dem Spanier Jon Rahm ein nicht alltägliches Hole-in-one , welcher er vor dem Masters in Augusta im US-Bundesstaat Georgia zeigte . Der Ball springt drei Mal auf dem Wasser auf, ehe er über das Grün im Loch landet. Rahms spektakulärer Schlag wurde in den sozialen Medien bis jetzt schon über 11 Millionen Mal angeschaut.