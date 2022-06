Schwierige Entlastung : Ungleichbehandlung für Eltern, die ihre schwer kranken Kinder betreuen 

Seit einem Jahr können erwerbstätige Eltern von Kindern, die schwer krank sind oder schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen haben, bezahlte Ferien beziehen, damit sie ihre Kinder betreuen können. «Seither zeigt sich, dass dieses Erwerbsersatzgesetz (EOG) die vorgesehene Entlastung von Eltern und Arbeitgebern vielfach nicht gewährleistet und die Bestimmung ihr ursprüngliches Ziel damit nur zu einem kleinen Teil erreicht», sagt Damian Müller, FDP-Ständerat aus Luzern. In einem Vorstoss wird nun der Bundesrat beauftragt, eine Änderung des bestehenden Gesetzes vorzulegen. Müller: «Es braucht eine Änderung des EOG, damit Eltern in dieser Ausnahmesituation in jedem Fall finanziell abgesichert sind.»

Eltern haben Müller über ihre aktuelle Situation informiert

Selbsthilfeorganisation zeigte auf, wo der Schuh drückt

Aufgrund von solchen Erfahrungen hat sich der Ständerat mit der Selbsthilfeorganisation Procap in Verbindung gesetzt, damit er in Erfahrung bringen konnte, wo sie der Schuh drückt, um in der Folge diese Probleme gezielt zu beheben. Aktuell ist die Situation so, dass nur dann Anspruch auf eine Entschädigung besteht, wenn eine einschneidende Veränderung des körperlichen oder psychischen Zustandes eines minderjährigen Kindes eingetreten ist und der weitere Verlauf oder das Ende schwer abzuschätzen ist. Der Anspruch auf eine Entschädigung für die Betreuung besteht auch, wenn mit einer bleibenden, zunehmenden Beeinträchtigung oder sogar mit dem Tod eines Kindes zu rechnen ist.