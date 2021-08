Fünf Menschen erschossen : Unglücklicher 22-Jähriger richtet in Stadtviertel ein Blutbad an

Jake Davison erschoss am Donnerstagabend fünf Menschen, darunter ein dreijähriges Mädchen. Danach richtete er sich selbst.

Beamte der Spurensicherung bei der Suche nach Fingerabdrücken am Biddick Drive im Stadtteil Keyham in Plymouth, wo sich die Tat ereignete.

In seinem letzten Youtube-Video vor dem Amoklauf sagte Davison: «Ich bin ein Terminator».

Jake Davison erschoss am Donnerstagabend fünf Menschen und richtete sich danach selbst.

Im südenglischen Plymouth ist ein grosser Teil des Stadtviertels Keyham abgesperrt. Ein Mann hatte am Donnerstagabend fünf Menschen erschossen, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete.

Der 22-Jährige erschoss auf einer Strasse einen 59-jährigen Mann und eine 66 Jahre alte Frau, die in der Nähe wohnten, und verletzte eine 53 Jahre alte Frau sowie einen 33-Jährigen schwer. Als Polizisten auftauchten, erschoss er sich selbst.

Widersprüchliche Berichte

In einem Park habe Davison ein Mädchen (3) erschossen, das seinen Hund Gassi führte. Gleich darauf habe er einen Passanten getötet. Die «Times» wiederum sprach mit einer Anwohnerin, die gesehen haben will, wie der Mann die Türe eines Hauses eingetreten habe und eine junge Mutter und ihre kleine Tochter erschoss. Er sei anschliesssend in einen Park gerannt, wo er zwei Passanten mit Hunden erschoss.