Indischer Unglückszug geriet auf falsches Gleis

Wie «The Times of India» unter Berufung auf eine vorläufige Untersuchung berichtet, soll der Coromandel Express zunächst auf ein falsches Gleis geraten und dann auf einen stehenden Güterzug gekracht sein. «Der Unfall könnte das Resultat menschlichen Versagens bei der Signalisation sein», so ein Beamter. Der Zug sei mit einer Geschwindigkeit von 130km/h auf den Güterzug aufgefahren, heisst es weiter. Daraufhin entgleisten alle 22 Wagons.

Weiterhin würden mehrere Hundert verletzte Passagiere in verschiedenen Spitälern in dem Bundesstaat Odisha behandelt, teilte ein Bahnsprecher am Samstag mit. Der Unfall geschah am Freitagabend gegen 19 Uhr Ortszeit (15 Uhr MESZ) in einer ländlichen Gegend des Bezirks Balasore, gut 200 Kilometer südwestlich von Kolkata (früher: Kalkutta).