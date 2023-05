Lütisburg-Station SG: Kollision nur 24 Stunden nach E-Bike-Unfall

In Lütisburg-Station kam es am Dienstag zu einer Kollision zwischen einem Töff und einem Auto.

Ein 63-jähriger Mann fuhr am Dienstag mit seinem Töff auf der Langenrainstrasse von Mosnang kommend Richtung Lütisburg-Station. Gleichzeitig fuhr ein 26-jähriger Autofahrer in die Gegenrichtung. In der leichten Kurve, kurz nach der Kreuzung mit der Grämigerstrasse, kam es zur Frontalkollision. Dabei prallte das Motorrad frontal gegen die linke Frontecke des Autos. Der Töfffahrer wurde vom Motorrad geschleudert und kam verletzt inmitten der Fahrbahn zu liegen, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.



Das Motorrad wurde an den Fahrbahnrand abgewiesen. Das Auto fuhr von der Fahrbahn in die angrenzende Wiese und kam dort zum Stillstand. Der Autofahrer dürfte nach jetzigen Erkenntnissen noch versucht haben, die Kollision mit einem Ausweichmanöver nach rechts zu verhindern. Der Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.