Champions League: Unheimliche Kroaten-Serie endet – trotz Edelfan Ivana Knöll

Rodri erlöste den englischen Meister in der 68. Minute gegen Inter Mailand, schoss die «Skyblues» im packenden, wenn auch nicht immer hochklassigen, Final von Istanbul zum 1:0-Erfolg. Es ist der erste «Königsklassen»-Titel für die Engländer.

City war bei Fussball-Experten und Buchmachern als Favorit gehandelt worden, dabei hat die unglaubliche «Kroatien-Serie» eigentlich für Inter Mailand gesprochen. Denn in den letzten zehn Jahren hat stets die Mannschaft gewonnen, für die ein Kroate spielte oder zumindest im Kader stand. Bei den Italienern spielte schliesslich Marcelo Brozović.

City baggert an Kovacic

Angefangen hat alles mit dem ehemaligen Bayern-Torjäger Mario Mandzukic im Champions-League-Finale 2013, das die Münchner gegen Borussia Dortmund gewannen. Bei den Siegen von Real Madrid (2014, 2015, 2017, 2018 und 2022) war stets Luka Modric im Kader der Königlichen. Als Barcelona 2015 triumphierte, spielte Ivan Rakitic für die Katalanen, 2019 war Dejan Lovren für Liverpool aktiv, 2020 kickte Ivan Perisic für die Bayern und 2021 der in Linz geborene Mateo Kovacic für Chelsea.

Nun hat diese Serie ein Ende gefunden. Auch Edelfan Ivana Knöll, die an der WM mit ihren knappen Outfits für Furore sorgte, konnte den ManCity-Triumph trotz ihrer Anwesenheit nicht verhindern. Übrigens völlig verrückt: Ausgerechnet ManCity soll aktuell an Matteo Kovacic interessiert sein. Vielleicht reicht ja auch der Gedanke an ein kroatisches Teammitglied für den Champions-League-Sieg.