Umstrittene Mode – Unhöflich oder cool? –Käppli-Fans stehen unter Beschuss

1 / 8 Auf Reddit ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob es in Ordnung sei, in Innenräumen wie zum Beispiel in einem Restaurant das Käppli anzubehalten. 20min/ Melchior Kall Die Reddit-Community ist gespaltener Meinung. Pexels Einige User und Userinnen auf Reddit finden es unhöflich und respektlos, ein Käppli beispielsweise in einem Restaurant oder bei einem Gespräch mit einer anderen Person zu tragen. Getty Images

Darum gehts Auf Twitter spalten sich die Meinungen, ob man zum Beispiel in einem Restaurant das Käppli ablegen solle.

Bei Image- und Stilexpertinnen und -experten fällt das Cap als salonfähiges Accessoire durch. Das könne abweisend wirken, sagt eine Imageberaterin.

Laut dem Stilexperten Jeroen van Rooijen ignorieren vor allem junge Leute diese «ungeschriebene Regel».

Mittlerweile gibt es sie in allen möglichen Farben und Formen: Vom H&M-Käppli für knapp 20 Franken bis zum edlen Gucci-Cap für gut 1200 Euro. Käppli gelten als cool und modisch zugleich. Doch kürzlich ist auf dem Social-News-Aggregator Reddit eine Diskussion über das beliebte Accessoire entbrannt. «Ist es unhöflich, eine Kappe in Innenräumen zu tragen?», fragte sich eine Userin oder ein User. Sie oder er behalte das Käppli an, zum Beispiel in einem Restaurant mit lockerer Atmosphäre.

Die Reddit-Community ist gespaltener Meinung. Einige Userinnen und User sehen es als unhöflich, ein Cap in Innenräumen zu tragen. «Es ist unanständig, beim Essen ein Cap zu tragen. Auch in Kirchen und in Schulen sollte es abgezogen werden», findet ein User. Es sei einfach eine allgemeine Regel.

«Kindisch und irritierend»

Ein anderer bezeichnet es als Zeichen des Respekts, keine Kappe zu tragen, sitze jemand zum Beispiel mit einer anderen Person am Tisch. «Trägt man eine Kappe, vermittelt man den Anschein, als ob man sofort wieder gehen wolle.» Zudem sei es auch kindisch und irritierend, schreibt ein weiterer dazu.

Andere Reddit-Userinnen und -User verteidigen hingegen die Cap-Fans. «Wir sind im 2022 und da darf jeder tun, was er will. Die Meinung anderer ist dabei irrelevant», findet jemand. Ein anderer Diskussionsteilnehmer sieht darin kein respektloses oder unhöfliches Verhalten. «Mit der Kappe kann ich meinen Haarausfall, der mir peinlich ist, verdecken.» Ein anderer User stimmt ihm zu und fügt an, dass er dadurch mehr Selbstvertrauen habe.

«Direkter Augenkontakt erschwert»

Bei Image- und Stilexpertinnen und -experten fällt das Cap als salonfähiges Accessoire durch. Grundsätzlich sei es ratsam, an Orten wie Oper, Kirche oder Restaurant auf die Kopfbedeckung zu verzichten, sagt Susanne Abplanalp, Expertin für Business Knigge und Imageberaterin. «Ich beobachte aber auch vermehrt, dass Käppli an Sitzungen oder Veranstaltungen seltener abgezogen werden.»

Dadurch könne man abweisend wirken und einen schlechten Eindruck vermitteln, so Abplanalp. Zum Beispiel, weil direkter Augenkontakt bei Leuten mit einem Cap erschwert sei. Die Pandemie habe dies noch erschwert. In Kombination mit der Maske sei es noch schwieriger geworden, Emotionen und Gesichtsausdrücke, die für das Gegenüber wichtig seien, wahrzunehmen, erklärt Abplanalp.

«Mangelnde Erziehung, Lebenskultur und Bildung»

Auch Stilexperte Jeroen van Rooijen beobachtet diese Tendenz. Gerade jüngere Generationen kannten diese ungeschriebene Knigge-Regel nicht mehr. Für ihn ein Zeichen von mangelnder Erziehung, Lebenskultur und Bildung. Junge Leute würden dies aber auch aus Rebellion gegen «konservative Bräuche» tun.

Als selbstverständlich erachtet van Rooijen, dass das Käppli an bedeutungsvollen Orten wie in Amtshäusern oder in Kirchen als Zeichen von Respekt und Anstand abgelegt wird. «Im Kino oder beim Einkaufen hingegen ist das nicht zwingend.»

«Cap-Culture» in Amerika

In Amerika hingegen stehen Cap-Trägerinnen und -Träger kaum unter Beschuss. Die Amerikanerinnen und Amerikaner pflegten einen lockeren Umgang mit Caps, sagt Anne Liebgott, Betreiberin der Online-Plattform «Americanswelcome-expats.swiss». «In den Staaten haben wir eine stärkere ‹Cap-Culture› als in der Schweiz», erklärt Liebgott. Zum Beispiel würden die meisten jungen Leute Kappen eines Rappers oder einer Baseball-Mannschaft tragen. «Wenn eine solche Gruppe in ein Restaurant geht, würde sie niemand schräg anschauen.» In der Schweiz jedoch schon, weil diese ‹Cap-Culture› eben weniger stark vertreten sei.

In Amerika sind Käppli im Vergleich zur Schweiz auch bei Frauen populär. Im Vergleich trügen auch mehr Frauen in Amerika ein Käppli, sagt Liebgott. «Grund dafür ist die starke ‹Sports-Body-Culture›.» Ein Käppli sei ein Ausdruck von Sportlichkeit und Gesundheit und passe ideal zum sportlichen «Streetwear-Outfit».