Uni Bern: Professorin unterstützte Kampagne der israelfeindlichen BDS 

1 / 5 Die Uni Bern prüft aktuell die Gesamtsituation am Institut für Studien zum Nahen Osten und zu muslimischen Gesellschaften. Im Bild: Das Uni-Hauptgebäude. 20min/Simon Glauser Ein Dozent des Instituts wurde bis auf weiteres freigestellt, nachdem er in einem Tweet im Zusammenhang mit dem Hamas-Angriff vom «besten Geschenk» gesprochen hatte. X/Screenshot In einem weiteren Post kommentierte er ein Video des Angriffs mit dem jüdischen Sabbat-Gruss «Shabbat Shalom» («Friede sei Sabbat!»). Die Terrorattacke begann am jüdischen Feiertag Simchat Tora. X/Screenshot

Darum gehts Ein Dozent des Instituts für Studien zum Nahen Osten und zu muslimischen Gesellschaften wurde wegen Terrorismus verherrlichender Tweets freigestellt.

Recherchen von 20 Minuten zeigen, dass sich auch die Institutsleiterin und Ehefrau des Suspendierten aktiv gegen Israel einsetzte. 2016 unterstützte sie eine Kampagne der wegen antisemitischer Statements weltweit in Verruf geratenen BDS-Bewegung.

Die Uni klärt derzeit die Gesamtsituation am Institut – und damit auch die Rolle der Professorin.

Einen Tag, nachdem 20 Minuten den Fall publik gemacht hatte, griff die Universität Bern durch: Am Mittwoch stellte sie ihren Dozenten, der auf X (vormals Twitter) den Terror gegen Israel feierte, mit sofortiger Wirkung frei. Der Mitarbeiter des Instituts für Studien zum Nahen Osten und zu muslimischen Gesellschaften bleibt «bis zur abschliessenden Klärung der Konsequenzen» suspendiert, wie es in der Stellungnahme heisst. Die Massnahme ist eine Reaktion auf die scharfe Kritik, die dem Institut sowie der Universitätsleitung nach den Postings ihres Angestellten entgegenschlug. Sogar die Justiz schaltet sich ein: Die Staatsanwaltschaft wird die Inhalte auf deren strafrechtliche Relevanz prüfen.

Mangelnde Distanzierung

Ein rauer Wind bläst auch der zweiten Protagonistin in dieser Uni-Affäre entgegen: Serena Tolino, Co-Direktorin des Instituts und zugleich Ehefrau des umstrittenen Arabisch-Dozenten. Für Entrüstung sorgte, dass die italienische Professorin in einer ersten Reaktion ihren Gatten teils verteidigte. Zwar erachte auch sie die beiden Online-Beiträge als «inopportun», hielt sie in ihrem Statement gegenüber 20 Minuten fest. Nach der Analyse der anderen Tweets sei sie jedoch zum Schluss gekommen, dass den fraglichen Posts «keine antisemitische Intention» zugrunde liege – im Gegenteil, ihr Mitarbeiter setze sich «sehr kritisch mit Hamas und Terrorismus auseinander».

Diese Darstellung darf allerdings angezweifelt werden. Zum einen war der Ägypter bereits in früheren Tweets mit fragwürdigen Äusserungen aufgefallen. Beispielsweise postete er einen Judenwitz und zeichnete diesen mit «Adolf Hitler»:

Zum anderen veröffentlichte er am Tag des Hamas-Überfalls, nachdem ihn 20 Minuten bereits mit seinen lobenden und spöttischen Kommentaren (den Angriff bezeichnete er als «bestes Geschenk») konfrontiert hatte, noch weitere Tweets, aus denen die Bewunderung für die palästinensische Terrororganisation spricht. Eines ihrer Propagandavideos kommentierte er etwa mit den Worten: «Something beyond imagination ... beyond pure» («Etwas jenseits der Vorstellungskraft. Jenseits der Reinheit»):

Bewunderung für die Hamas: Diesen Post veröffentlichte der umstrittene Dozent am Tag des Terrorangriffs. X/Screenshot

Aufruf zum Boykott israelischer Unis

Die Institutsleiterin hat sich indes auch selbst schon aktiv gegen Israel eingesetzt. Wie Recherchen von 20 Minuten zeigen, unterzeichnete Tolino im Jahr 2016 – damals noch an der Uni Zürich tätig – zusammen mit 167 weiteren italienischen Wissenschaftlern ein Manifest, welches das Ende der Zusammenarbeit zwischen italienischen und israelischen Universitäten forderte. Darin wurde insbesondere zum Boykott des Technions in Haifa aufgerufen, einer der weltweit renommiertesten technischen Hochschulen. Mit seinen Forschungsprogrammen unterstütze das Technion das israelische Militär und damit die Gewalt gegen die palästinensische Zivilbevölkerung, argumentierten die Unterzeichnenden.

Die Kampagne war Teil der grösseren BDS-Bewegung. BDS steht für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen. Mit diesen Mitteln solle Israel international isoliert und dadurch gezwungen werden, die Besetzung und Besiedlung der arabischen Gebiete zu beenden. Die Bewegung ist umstritten, weil aus ihren Reihen immer wieder das Existenzrecht Israels infrage gestellt wird. Der Deutsche Bundestag hat sie 2019 als antisemitisch eingestuft. Im BDS National Committee (BNC) sind ferner die Palestinian National and Islamic Forces vertreten, zu denen wiederum terroristische Gruppen wie die judenfeindliche Hamas oder der Islamische Jihad in Palästina gehören.

Die Uni ist «unglücklich» mit ihrer Professorin

Schliesslich werfen auch Serena Tolinos eigene Twitter-Aktivitäten Fragen auf. Wie die Zeitungen von CH Media berichteten, likte sie am Tag des Hamas-Angriffs mehrere Tweets, die nahelegen, dass sie den palästinensischen Widerstand als legitim betrachtet. Auf das «Gefällt mir»-Herz klickte sie etwa bei einem Kommentar auf Englisch, in dem Parallelen zwischen dem Verteidigungskrieg der Ukrainer gegen Russland und dem Widerstand der Palästinenser gezogen werden. Weder distanzierte sie sich dabei von den Gräueltaten der Terrororganisation noch differenzierte sie zwischen Hamas-Attacke und palästinensischem Widerstand.

Mangelnde Distanzierung von ihrem Ehemann, Beteiligung an der BDS-Kampagne und heikle Likes auf X: Die Aktivitäten der Institutsleiterin sorgen auch bei der Unileitung für Unmut. «Die Universität Bern ist unglücklich über die Rolle von Frau Tolino in der aktuellen Situation», lässt die Medienstelle unumwunden verlauten. Derzeit würden alle relevanten Informationen gesichtet, um zu einer Beurteilung der Situation zu kommen. Bei den Abklärungen werde «die gesamte Situation am Institut» mit einbezogen, betont die Uni gegenüber 20 Minuten. «Dazu gehört auch die Rolle von Professorin Tolino.» Über allfällige personalrechtliche Massnahmen könne man derzeit keine Auskunft geben. Die Uni werde am Dienstag wieder kommunizieren.

Serena Tolino will sich derzeit nicht zum Fall äussern.

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.