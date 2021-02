Alleine in der Schweiz leiden 400’000 Leute an einer chronischen Lungenkrankheit. Das sind aber noch lange nicht alle, so gibt es unzählige Krebspatienten, die Lungenkrebs haben , oder im Moment Menschen mit Atembeschwerden wegen Covid-19. Dank einer Berner Erfindung könnte es diesen Menschen in Zukunft besser gehen. Die Universität Bern hat zusammen mit dem Inselspital eine «Lunge auf Chip» entwickelt. Es handelt sich um ein e künstliche Lungenmembran, d ie bei der Forschung für Medikamente helfen kann.

Olivier Guenat vom ARTORG Center for Biomedical Engineering Research der Uni Bern sagt: « So können neue Medikamente getestet werden. Um zu prüfen, ob sie für den Mensch einen Nebeneffekt haben und wirksam sind. Wir haben eine ganz dünne Membran entwickelt, d ie aus Molekül en produziert wird. D ie Membran ist dehnbar und sieht aus wie in der Lunge. Zellen von Patienten können darauf kultiviert und getestet werden. »

Für die Forschung s ei so ein e Membran von grossem Vorteil und k önne die Entwicklung von neuen Medikamenten beschleunigen , Medikamente gegen Lungenkrebs oder auch Covid-19.



« Das System, das wir gerade entwickelt haben, reproduziert eine Gruppe von gesunden Lungenbläschen. Im nächsten Schritt entwickeln wir ein Krankheitsmodell mit unserem Partner, dem Inselspital Bern. Wir sind dran an einem Lungenfibrose-Model, einem Krebs-Model, Lungenemphysem und natürlich Covid-19. »